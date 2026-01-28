McTominay pazzo di Napoli: “Mia mamma rimase sconvolta all’aeroporto. Ancora non mi spiego questo affetto”

Scott McTominay ha parlato del suo incredibile impatto con la città partenopea. In un’intervista a Stan Sport, il giocatore ha raccontato un aneddoto legato al suo arrivo a Napoli, descrivendo l’emozione di lui e della madre nel vedere l’affetto dei tifosi. Nonostante la sua fama internazionale, McTominay si è detto sorpreso dall’accoglienza calorosa che ha ricevuto e ha voluto esprimere il suo affetto verso i tifosi e la città.

La sorpresa all’aeroporto

Il primo incontro di McTominay con Napoli è stato indimenticabile, come ha raccontato lui stesso.

“Quando sono arrivato per la prima volta in aeroporto, ho esclamato: ‘Wow!’. Mia mamma, quasi incredula, disse: ‘Scott, ma cosa sta succedendo qui?’”

La sorpresa era legata all’enorme numero di tifosi che lo aspettavano, pronti a fare foto e video. Questo gesto ha colpito profondamente McTominay, che non dimenticherà mai quell’esperienza.

“Provo a restare sempre concentrato, non facendomi trasportare troppo dalle emozioni. Cerco sempre di trovare una via di mezzo.”

L’affetto dei tifosi del Napoli

La passione dei tifosi del Napoli è qualcosa che ha impressionato McTominay fin dal suo arrivo. Il centrocampista ha parlato anche della differenza con la sua esperienza precedente a Manchester United, dove le cose erano diverse.

“Qui i tifosi ti sostengono, ti danno un aiuto, è tutto così familiare come ambiente.”

Non solo la città, ma l’atmosfera che ha trovato a Napoli lo ha colpito particolarmente.

“Sono speciale per i tifosi del Napoli? Devo dire che questa è una cosa rara nel calcio dove molto spesso ci sono troppe critiche.”

Un legame forte con Napoli

McTominay ha concluso il suo intervento esprimendo gratitudine verso la squadra, lo staff e i tifosi del Napoli. La sua esperienza a Napoli si sta rivelando fondamentale per la sua crescita professionale, ma anche per il legame che sta creando con la città e i suoi tifosi. Il centrocampista si è detto determinato a ripagare questo affetto con buone prestazioni sul campo.