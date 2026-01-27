Napoli, ritorno dal prestito e cessione: nuovo introito per il mercato!

L’Espanyol sta per completare l’affare con il Napoli per il trasferimento di Cyril Ngonge. Il belga, di ritorno dal prestito al Torino, ha trovato poco spazio in granata, ma il suo futuro sembra ora dirigersi verso la Spagna. Il club catalano ha avviato una trattativa con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro, e oggi c’è stato anche un incontro positivo tra il calciatore e il club.

Ngonge saluta l’Italia: c’è l’Espanyol

Ngonge, di proprietà del Napoli, non ha avuto l’impatto sperato durante la sua esperienza al Torino. Nonostante il trasferimento con grandi aspettative, il belga ha trovato poco spazio sotto la guida di Marco Baroni.

L’Espanyol, club della Liga, si sta mostrando pronto a puntare su di lui, con un prestito che prevede un diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Il club spagnolo sta accelerando la trattativa e oggi si è svolta una call positiva tra il calciatore e la dirigenza, segno che l’affare è nelle fasi finali.

“Siamo nelle fasi finali, oggi c’è stata anche una call tra il calciatore e il club spagnolo ed è andata bene,” ha detto Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, confermando l’imminente completamento dell’affare.

Il futuro di Ngonge: un potenziale introito per il Napoli

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Ngonge farà il suo ritorno dal Torino al Napoli, ma con una nuova destinazione. L’accordo con l’Espanyol potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli azzurri, che potrebbero incassare un buon introito a fine stagione, qualora il calciatore dovesse convincere la squadra spagnola a esercitare il diritto di riscatto.

Per Ngonge, l’opportunità di giocare in Liga rappresenta una nuova chance per rilanciarsi e ritrovare una felicità oramai svanita.