Napoli-Chelsea, McTominay parla chiaro! Ecco cos’ha dichiarato in conferenza

Il Napoli si sta preparando per affrontare il Chelsea in Champions League in una gara da dentro o fuori. Sarà fondamentale aver smaltito le scorie lasciate dalla gara contro la Juventus e concentrarsi al 100% sul match da giocare domani al Maradona. Alla vigilia, per l’occasione, in conferenza ha parlato Scotto McTominay insieme a Conte.

Napoli-Chelsea: le parole di McTominay

In conferenza, lo scozzese ha dichiarato:

“Si giocano tante partite, è difficile, ma è il gioco, bisogna quindi accettarlo. Infortuni? Non è semplice gestire tutto per lo staff, ma noi diamo il massimo, anche domani e non vediamo l’ora di scendere in campo. Si fa il massimo per avere il miglior recupero possibile. Siamo professionisti, lavoriamo per questo, speriamo di fare una grande partita in una grande atmosfera“.

E poi ancora: