Mercato Napoli, salta la trattativa: il club ha ritirato l’offerta

Il Napoli si prepara a vivere quella che potrebbe essere l’ultima notte europea della stagione, oppure quella della rinascita dopo un periodo difficile. Nel frattempo, però, il mercato va avanti e il tempo stringe. La dirigenza azzurra deve mettere a posto altri tasselli per completare la rosa e pensa bene ad eventuali cessioni. Per questo, Ambrosino non è ancora stato ceduto al Venezia.

Ambrosino-Venezia, la trattava tramonta: la situazione

Giuseppe Ambrosino non è più giovanissimo e cerca spazio. L’attaccante classe 2003 ha collezionato solo cinque presenze in stagione, in tutte le competizioni. Un minutaggio molto scarso, che non soddisfa né il giocatore né l’entourage, in trattativa con il Venezia. Il club veneto, tuttavia, sarebbe stanco di aspettare il via libera di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, l’operazione è saltata.

Il Napoli riflette sul mercato: Manna aspetta l’occasione giusta

Niente fumata bianca, dunque, a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Il Napoli non ha chiuso la cessione di Ambrosino, che adesso potrebbe restare. Nel reparto offensivo, tuttavia, il club partenopeo è ben coperto. L’arrivo di Giovane e il recupero di Lukaku danno ossigeno in avanti. Giovanni Manna e i suoi collaborati, però, resteranno attenti per cogliere eventuali occasioni dell’ultima ora.