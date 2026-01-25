Juventus-Napoli, Manna: “Giovane ci porta spensieratezza”. Poi l’annuncio sul mercato

Il Napoli sta attraversando un periodo difficile, ma Giovanni Manna resta ottimista e vede in Giovane un elemento che può portare spensieratezza alla squadra. Nel pre partita di Juve-Napoli, lo stesso Manna ha parlato delle difficoltà attraversate dalla squadra e ha anche fatto il punto sul mercato, evidenziando l’importanza di questo acquisto per alleggerire la pressione su un gruppo in cerca di riscatto.

La mentalità del Napoli e la situazione difficile

Manna ha commentato la difficile situazione che il Napoli sta attraversando, ma ha sottolineato la determinazione dei giocatori e la mentalità positiva che resta forte nel gruppo:

“Noi combattiamo e viviamo con un momento complicato da tanto tempo. Ovviamente siamo al minimo storico. Non c’è stato alcun faccia a faccia. Non possiamo dire nulla ai ragazzi. Martedì purtroppo la gara è stata condizionata. Abbiamo una grande mentalità e grandi attributi e faremo vedere il nostro valore”.

L’arrivo di Giovane e la spensieratezza che porta alla squadra

Manna ha parlato anche dell’arrivo di Giovane, definito come un acquisto che potrà portare un’importante ventata di freschezza alla squadra.

“Giovane? Per noi è un calciatore interessante e che abbiamo seguito in questo periodo. Ci vuole spenseriatezza e libertà mentale, ci serve. Il mister potrà farci un buon lavoro”.

Il mercato del Napoli e la situazione di Lukaku

Manna ha anche fatto il punto sulla situazione di mercato del Napoli, riconoscendo che non è stato facile concludere alcune operazioni in tempi brevi.