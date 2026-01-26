Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Infortunio Napoli, un’altra tegola: l’esito degli esami per Milinkovic Savic e i tempi di recupero

Non c’è pace in casa Napoli sotto il punto di vista degli infortuni. David Neres si è operato nella giornata di oggi per un problema al tendine della caviglia sinistra, la sua assenza verosimilmente durerà almeno per un paio di mesi. Oltre al brasiliano, però, c’è anche un altro infortunio emerso proprio nelle ultime ore.

Infortunio Milinkovic-Savic: diagnosi e annuncio della SSC Napoli

Anche Vanja Milinkovic-Savic è stato vittima di un infortunio negli scorsi giorni ed in queste ore sono arrivati gli esiti degli esami, come rivelato anche dalla SSC Napoli attraverso il sito ufficiale

“Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.

Milinkovic Savic durante l’intervista a Radio CRC – SpazioNapoli.it

Milinkovic-Savic out, i tempi di recupero

Per un infortunio come quello a cui è andato incontro il portiere del Napoli, il periodo di stop potrebbe variare da 2-3 settimane per quelli che sono i casi più lievi, fino a 4-8 settimane per quanto riguarda casi particolarmente duri da smaltire.

