Infortunio Napoli, un’altra tegola: l’esito degli esami per Milinkovic Savic e i tempi di recupero

Non c’è pace in casa Napoli sotto il punto di vista degli infortuni. David Neres si è operato nella giornata di oggi per un problema al tendine della caviglia sinistra, la sua assenza verosimilmente durerà almeno per un paio di mesi. Oltre al brasiliano, però, c’è anche un altro infortunio emerso proprio nelle ultime ore.

Anche Vanja Milinkovic-Savic è stato vittima di un infortunio negli scorsi giorni ed in queste ore sono arrivati gli esiti degli esami, come rivelato anche dalla SSC Napoli attraverso il sito ufficiale

“Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo”.