Napoli, l’azzurro è un caso: i numeri del suo 2026 sono da incubo

Immagine oscurata di Hojlund con il Napoli: scatta l'allarme per lui

La sconfitta del Napoli per 3-0 in casa della Juve accende una serie di interrogativi in casa azzurra. Gli infortuni non possono essere un alibi e le prestazioni di alcuni calciatori meritano un’attenta analisi. In particolare, le prestazioni di Rasmus Hojlund potrebbero destare un po’ di preoccupazione: il danese non ha ancora segnato dall’inizio del 2026.

Allarme Hojlund? Zero gol segnati nel 2026

Apparso negativo anche oggi, di sicuro Hojlund ha l’alibi di non essere servito alla perfezione dai compagni e il suo rendimento è calato drasticamente dopo l’infortunio di David Neres. Sta di fatto, che il suo tabellino recita zero gol segnati in sette partite giocate in questo 2026, in cui è sempre partito da titolare. Urgerà per lui trovare la forma migliore e, magari, il gol già dalla gara contro il Chelsea: il suo apporto è essenziale per risollevare questa stagione.

Rasmus Højlund, attaccante del Napoli, controlla un pallone durante un'azione di gioco contro la Juventus, nella Serie A 2025/2026.
Le sue prestazioni con il Napoli nel 2026

Bisogna specificare anche come non tutte le partite di Hojlund nell’anno nuovo siano state negative. Basti citare come esempio la gara contro l’Inter, in cui il suo lavoro di sponda fu fondamentale nella costruzione del gioco azzurro. C’è poi anche un po’ di sfortuna: il suo gol annullato nella gara contro il Verona grida vendetta. Insomma, si può avere fiducia per il futuro.

