Napoli, contatti con una squadra di Serie A: nel mirino l’esterno

Il Napoli spinge forte per acquistare altri calciatori negli ultimi giorni di calciomercato. L’arrivo di Giovane non basta, la partita contro la Juventus ha mostrato le difficoltà di questa rosa, che deve essere necessariamente rinforzata, oltre l’attesa per il ritorno degli infortunati. Manna lavora al momento per un esterno sinistro, e per il ruolo spunta Niccolò Fortini, giovane promessa della Fiorentina.

Napoli, idea Fortini: contatti con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli ha contattato la Fiorentina per Niccolò Fortini. Il giovane classe 2006 della Viola in questa stagione sta trovando parecchio spazio col club toscano, riuscendo a offrire ottime prestazione e attirando su di sé tanti club importanti.

Roma, Juventus e, adesso, anche il Napoli, hanno chiesto informazioni per l’esterno sinistro della Fiorentina. Non è ancora chiara la posizione della Viola in merito, vista la giovane età del calciatore e lo spazio che si sta ritagliando, ma la certezze è che il calciatore è nel mirino di varie big di Serie A, tra cui i partenopei.