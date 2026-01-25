Home ->

Napoli, oltre alla sconfitta arriva anche la beffa: è successo nei minuti finali a Torino

Antonio Conte visibilmente preoccupato a bordo campo durante una partita del Napoli contro la Juventus nella stagione 2026.

Il Napoli esce a testa bassa dall’Allianz. Stadium, subendo un netto 3-0 dalla Juventus. Come se non bastasse l’amaro risultato, l’ulteriore beffa per i napoletani sono stati i ripetuti sfottò della tifoseria avversaria nei minuti finali di gara.

Piovono sfottò dagli spalti: gli ultimi istanti di Juve-Napoli

Tantissimi i cori di scherno che sono piovuti dalle tribune dello Stadium negli ultimi minuti di gara. I tifosi juventini si sono esibiti subito cantando “O surdato nnamurato” in segno di scherno contro gli avversari. Un’iniziativa che non è una novità, ma che non accadeva da diversi anni visti i ripetuti successi azzurri allo Stadium.

In più, si è sentito chiaramente anche il coro “Vincerete il tricolor“, anche qui in segno di scherno rispetto alla netta distanza dalla vetta della classifica. Bersaglio di cori anche Antonio Conte, ex amatissimo e poi ripudiato del club.

Felice Leopoldo Luongo

