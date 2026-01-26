Napoli, cessione in vista per il calciatore: possibile affare da 15 milioni

Il calciomercato del Napoli prosegue, seppur il tempo rimasto sia sempre meno. Le cessioni di Lucca e Noa Lang, seppur in prestito, hanno lasciato spazio all’arrivo di Giovane. Il lavoro di Manna non si è però fermato, con l’obiettivo di portare almeno un altro rinforzo ad Antonio Conte prima del termine del calciomercato invernale. Un possibile aiuto potrebbe arrivare dai giocatori in prestito: Ngonge potrebbe rientrare per essere poi ceduto al Porto.

Napoli, Ngonge rientra ma con le valigie in mano: il Porto su di lui

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Porto ha mostrato un forte interesse per Cyril Ngonge. L’attaccante belga classe 2000 è di proprietà del Napoli, che lo ha ceduto in prestito al Torino la scorsa estate.

I granata sarebbero disposti a interrompere il prestito, visto il rendimento non entusiasmante finora del giocatore, che ha collezionato solo una rete in stagione. Su di lui, però, spunta il Porto di Farioli, attuale dominatore del campionato portoghese.

Il club sarebbe disposto a offrire un prestito con diritto, che diventa obbligo a certe condizioni, per circa 15 milioni di euro. Cifra che potrebbe convincere i partenopei a lasciar andare il calciatore, per monetizzare e reinvestire il ricavato già in questa sessione di calciomercato invernale.