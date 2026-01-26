Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, altro nome per l’esterno: arriva dal Portogallo


le ultime sul mercato del Napoli

Nelle ultime ore fuoriescono tantissimi nomi riguardanti il Napoli. Giovanni Manna è infatti in un lavoro intenso per provare a trovare l’intesa con uno dei nomi che ha inserito nel proprio taccuino di obiettivi di mercato. Tra questi vi è Alisson Santos, ala sinistra dello Sporting Lisbona.

Napoli, tentativo per Alisson Santos: si può fare solo in prestito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il ruolo di esterno il Napoli valuta Alisson Santos dello Sporting Lisbona. I portoghesi non sarebbero però disposti a lasciare andare a titolo definitivo il classe 2002, se non per una valutazione molto alta, cifre a cui il Napoli al momento non può e non vuole arrivare.

Si potrebbe però aprire lo spiraglio del prestito: con gli arrivi di Faye e Luis Guilherne, i portoghesi potrebbero decidere di lasciar partire in prestito l’ala sinistra. Saranno le prossime ore a chiarire meglio la situazione, ma per il momento si può confermare che il Napoli ha fatto e sta facendo un tentativo per il giocatore.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
