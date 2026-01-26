Mercato Napoli, altro nome per l’esterno: arriva dal Portogallo

Nelle ultime ore fuoriescono tantissimi nomi riguardanti il Napoli. Giovanni Manna è infatti in un lavoro intenso per provare a trovare l’intesa con uno dei nomi che ha inserito nel proprio taccuino di obiettivi di mercato. Tra questi vi è Alisson Santos, ala sinistra dello Sporting Lisbona.

Napoli, tentativo per Alisson Santos: si può fare solo in prestito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il ruolo di esterno il Napoli valuta Alisson Santos dello Sporting Lisbona. I portoghesi non sarebbero però disposti a lasciare andare a titolo definitivo il classe 2002, se non per una valutazione molto alta, cifre a cui il Napoli al momento non può e non vuole arrivare.

Si potrebbe però aprire lo spiraglio del prestito: con gli arrivi di Faye e Luis Guilherne, i portoghesi potrebbero decidere di lasciar partire in prestito l’ala sinistra. Saranno le prossime ore a chiarire meglio la situazione, ma per il momento si può confermare che il Napoli ha fatto e sta facendo un tentativo per il giocatore.