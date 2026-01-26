Lukaku al Boca Juniors? L’incredibile bomba lanciata dall’Argentina

Dall’Argentina arrivano voci su un possibile e clamoroso interessamento del Boca Juniors per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, tornato ieri sul terreno di gioco dopo un lunghissimo infortunio, piace al club sudamericano e un intermediario si è confrontato con Big Rom per sondare la sua eventuale disponibilità a unirsi alla causa xenezie. Tuttavia, pare uno scenario piuttosto fantacalcistico, soprattutto in questa finestra di mercato, data la crisi numerica del Napoli e la recente cessione di Lorenzo Lucca.

Movimenti dal Boca Juniors per Lukaku: l’indiscrezione dall’Argentina

Come sostenuto, anche in maniera piuttosto clamorosa, dal giornalista argentino Leandro Aguilera, il nome di Romelu Lukaku potrebbe circolare concretamente nell’ambiente del Boca Juniors. Infatti, si parla di un possibile contatto tra un procuratore vicino al mondo degli Xenezies e l’attaccante belga riguardo il gradimento di un trasferimento alla Bombonera. La risposta dell’attaccante del Napoli non è ancora arrivata ma, in caso di apertura da parte di Lukaku, il club avvierebbe i contatti con la dirigenza partenopea.

La situazione tra Lukaku e il Napoli

Nel corso della preparazione estiva della stagione 2025/26 Romelu Lukaku ha subìto un pesantissimo infortunio che lo ha tenuto ai box per mesi. Ieri, dopo un lunghissimo calvario e con tempi di recupero sempre incerti, Big Rom ha vestito per la prima volta in stagione la maglia del Napoli: subentrato a Vergara al 79′, è riuscito a mettere nelle gambe minuti di gioco preziosi per trovare continuità, sfiorando anche la rete contro la Juventus. In un momento così delicato e di cotanta crisi per Conte e per il Napoli, pare paradossale che Lukaku possa lasciare gli azzurri, malgrado il suo contratto in scadenza nel 2027.