Insigne al Napoli, Fabrizio Romano fa chiarezza: il punto sul clamoroso ritorno

Il mercato è da sempre il periodo dei sogni quasi impossibili, ma anche delle suggestioni nostalgiche. In casa Napoli, una di queste suggestioni è senza dubbio quella che porta a Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro è pronto a rimettersi in gioco, con molti partenopei che sognano un suo ritorno all’ombra del Vesuvio. Nelle scorse ore Fabrizio Romano ha detto la sua su questa possibile trattativa.

Napoli, nessuna accelerata per Insigne: “Al momento nessun contatto”

In mattinata, sul suo canale YouTube, Romano ha parlato delle tante trattative che vedono protagonisti i club italiani. Per quanto riguarda il Napoli, assodato l’acquisto di Giovane dall’Hellas Verona, si è parlato di Insigne. Come affermato dall’esperto di mercato, Insigne ha tanta voglia di tornare a giocare ad alti livelli e si sta mettendo sotto per raggiungere il top della forma. Al momento, però, il Napoli non ha mai chiamato il giocatore.

Ad oggi, dunque, il ritorno di Insigne al Napoli è un semplice sogno dei tifosi, più che una reale trattativa. L’imminente arrivo di Giovane rischia di distruggere ulteriormente le speranze del popolo partenopeo. Gli ultimi giorni di mercato sono, però, da sempre imprevedibili e non è dunque da escludere un clamoroso ritorno di fiamma, soprattutto se il Napoli non dovesse riuscire a regalare ad Antonio Conte nessun altro attaccante.