“Un nostro calciatore si opera” l’annuncio di Conte dopo la Juve fa tremare

Non finiscono le notizie negative in casa Napoli. Gli azzurri hanno perso oggi contro la Juventus in una situazione di emergenza assoluta a livello di infortuni. Intervenuto dopo la gara a Dazn, Antonio Conte ha confermato anche un’altra notizia molto negativa che era nell’aria: David Neres dovrà operarsi e rimarrà fuori a lungo.

Queste le parole di Conte riguardo all’emergenza infortuni:

“Questi ragazzi vanno solo elogiati, perché giocare con questa intensità con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo ridursi sempre più con infortuni che non sono di 10 giorni. Neres dovrà operarsi, ieri abbiamo perso anche Milinkovic-Savic, lo stesso Mazzocchi oggi poteva darci una mano e ha avuto un problema. Diventa davvero molto difficile ma non bisogna mollare di un centimetro: la barca sta in mezzo al mare con onde pericolose, ma nessuno vuole scendere. Siamo uomini che proveremo a superare ogni situazione, saremo sempre gli stessi, chi doveva recuperare sta allungando i tempi di recupero”