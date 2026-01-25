ULTIM’ORA – Scontri in autostrada: coinvolti i tifosi del Napoli

Non sono ore tranquille in casa Napoli a poche ore dal big match con la Juventus, che dirà molto sulle reali ambizioni stagionali dei campioni d’Italia. Oltre ad una situazione sportiva complessa, con i tanti infortuni che stanno decimando la squadra ed anche alcune fratture nello spogliatoio, nella nottata ci si è aggiunta anche una vicenda extra-campo decisamente evitabile. Ci sarebbero, infatti, stati degli scontri in autostrada che hanno visto protagonisti anche alcuni tifosi azzurri.

Violento scontro tra i tifosi di Napoli e Lazio: la ricostruzione

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle scorse ore degli agenti di polizia sarebbero intervenuti sull’autostrada A1, a causa di una segnalazione relativa alla presenza di alcune persone col volto coperto e armate di bastoni, che si stavano affrontando sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. All’arrivo degli agenti, gli individui si erano già allontanati.

Dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro tra alcuni tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di ieri sera con il Lecce, e alcuni tifosi del Napoli, diretti a Torino per la gara contro la Juventus di questa sera. I due gruppi sarebbero scesi dalle rispettive vettura, dando poi vita ad un violento scontro.

Bloccati un’ottantina di tifosi biancocelesti: sequestrati aste e petardi

La Questura di Roma ha reso noto che i tifosi della Lazio sono stati fermati verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone. All’interno del pullman sono stati poi trovati dei caschi, aste e petardi che saranno sequestrati.