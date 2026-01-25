Clamoroso Napoli, Conte li mette fuori rosa: scoppia il caos prima della Juventus

È un’atmosfera rovente quella che sta accompagnando il Napoli in vista del big match con la Juventus. Tra infortuni e ultimi risultati, il momento degli azzurri non è dei migliori e in queste ore la situazione sembra essere anche peggiorata. Nonostante Antonio Conte abbia gli uomini contati, è comunque arrivata una presa di posizione molto forte: Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino sono stati messi fuori rosa.

Napoli, Marianucci e Ambrosino finiscono fuori rosa: non si erano allenati su consiglio dell’agente

Che Marianucci e Ambrosino non avrebbero fatto parte della lista dei convocati per la sfida di oggi non è una novità, ma a cambiare è clamorosamente il motivo. Inizialmente, infatti, si pensava che fosse una scelta semplicemente legata al mercato, ma secondo quanto riportato da Il Mattino c’è molto di più. In queste ultimi giorni i due azzurri hanno deciso di non allenarsi come consigliato dal loro agente Mario Giuffredi. Un atteggiamento che non è andato giù a Conte, che ha di fatto messo fuori rosa i due giocatori.

Una mossa in pieno stile Conte, che non ha nessuna intenzione di piegarsi anche se la coperta è cortissima. Il tecnico salentino è costretto a raschiare il fondo a causa dei tanti infortuni, ma il rispetto resta al primo posto. Avere Marianucci e Ambrosino in panchina avrebbe fatto di certo comodo, ma in un momento del genere bisogna per prima cosa tenere salde le mani sul timone della nave.