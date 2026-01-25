Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Clamoroso Napoli, Conte li mette fuori rosa: scoppia il caos prima della Juventus

di
Antonio Conte a bordocampo dopo il cartellino rosso ricevuto

È un’atmosfera rovente quella che sta accompagnando il Napoli in vista del big match con la Juventus. Tra infortuni e ultimi risultati, il momento degli azzurri non è dei migliori e in queste ore la situazione sembra essere anche peggiorata. Nonostante Antonio Conte abbia gli uomini contati, è comunque arrivata una presa di posizione molto forte: Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino sono stati messi fuori rosa.

Napoli, Marianucci e Ambrosino finiscono fuori rosa: non si erano allenati su consiglio dell’agente

Che Marianucci e Ambrosino non avrebbero fatto parte della lista dei convocati per la sfida di oggi non è una novità, ma a cambiare è clamorosamente il motivo. Inizialmente, infatti, si pensava che fosse una scelta semplicemente legata al mercato, ma secondo quanto riportato da Il Mattino c’è molto di più. In queste ultimi giorni i due azzurri hanno deciso di non allenarsi come consigliato dal loro agente Mario Giuffredi. Un atteggiamento che non è andato giù a Conte, che ha di fatto messo fuori rosa i due giocatori.

Luca Marianucci corre in campo con il Napoli
Marianucci in campo con il Napoli

Una mossa in pieno stile Conte, che non ha nessuna intenzione di piegarsi anche se la coperta è cortissima. Il tecnico salentino è costretto a raschiare il fondo a causa dei tanti infortuni, ma il rispetto resta al primo posto. Avere Marianucci e Ambrosino in panchina avrebbe fatto di certo comodo, ma in un momento del genere bisogna per prima cosa tenere salde le mani sul timone della nave.

Raffaele Cafagna

Gestione cookie