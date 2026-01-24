Neres si opera, stagione finita? Il Napoli cerca un altro esterno

Il Napoli ha chiuso la trattativa che porterà Giovane all’ombra del Vesuvio. Il giocatore brasiliano è stato corteggiato da diversi club italiani, ma alla fine ha scelto gli azzurri. Al Verona 20 milioni di euro, al giocatore un contratto fino al 2031. L’attaccante del Verona, però, non basterà per sostituire Lang e Lucca, ufficialmente al Nottingham Forest e al Galatasaray. Antonio Conte rischia di perdere anche David Neres per diversi mesi e serve un sostituto.

Giovane in arrivo a Napoli, ma non basta

Non solo Juventus e Chelsea, David Neres potrebbe saltare diverse sfide importanti da qui a fine stagione. Il giocatore, infatti, dovrebbe affrontare un’operazione alla caviglia e rimanere fuori per un po’. Giovane potrebbe prendere il suo posto alle spalle di Hojlund, ma dall’altra parte del campo ci sono poche alternative. Manna, infatti, ha già stilato una lista di possibili alternative da regalare a Conte.

Attacco Napoli, serve un altro rinforzo: Manna stila la lista

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo azzurro avrebbe individuato almeno cinque nomi. Il primo Abde Ezzalzoui del Betis, ma per il 24enne marocchino servirebbe un’offerta di 20-25 milioni. Un altro è Jadon Sancho, che però non sembra destinato a lasciare l’Aston Villa. In Serie A piacciono due profili, quello di Daniel Maldini e quello di Laurientè. Infine, una vecchia conoscenza del nostro campionato, Jeremie Boga. Il club partenopeo avrà pochi giorni per pensarci e per sferrare l’attacco decisivo.