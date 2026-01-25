Non solo il Napoli: infortunio per il big avversario, salta lo scontro con gli azzurri

Il Napoli è falcidiato dagli infortuni e anche oggi è sceso in campo con una quantità di scelte a dir poco limitate. Ma il club azzurro non sarà l’unico nelle prossime settimane a dover fare a meno di almeno uno dei suoi big: nella Roma si è infatti infortunato Manu Koné, che rischia seriamente di saltare la gara contro gli azzurri del 15 febbraio.

Infortunio per Koné: a serio rischio la gara contro il Napoli

Nel corso della gara fra Roma e Milan, ha destato enorme preoccupazione l’infortunio subito da Manu Koné. Il centrocampista francese si è fermato toccandosi il retro della coscia dopo uno scatto al minuto 57. Il giocatore è uscito dal campo visbilmente dolorante, zoppicando vistosamente e con un’espressione del volto decisamente affranta.

Si aspetteranno gli esami del caso per valutare le sue condizioni, ma le prime impressioni lasciano presagire uno stop non affatto breve. L’assenza del centrocampista per la gara contro il Napoli del 15 febbraio sembra praticamente certa.