Incredibile Napoli, ancora un infortunio: salta la Juventus!

Non c’è pace per il Napoli di Antonio Conte. Gli infortuni continuano ad aumentare ed ora il tecnico si trova alle strette per la sfida contro la Juventus, in programma domani sera. Oltre al forfait annunciato oggi di Milinkovic-Savic, è arrivata anche un’altra pessima notizia. Il calciatore non è neppure stato convocato.

Altro ko per il Napoli: Mazzocchi non convocato!

In casa Napoli non c’è fine al peggio: Pasquale Mazzocchi ha rimediato una contusione alla caviglia e non sarà a disposizione per la trasferta di Torino. Altra, ennesima, notizia negativa per gli azzurri. Ora la rosa è davvero molto corta.

Le uniche note positive sono i recuperi di Alex Meret e Leonardo Spinazzola, oltre a Giovane che sarà subito del match, come da forte volontà di Conte.