Juventus-Napoli, altri due infortuni prima della gara: l’annuncio sulle condizioni degli azzurri

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con nuove difficoltà, dopo l’annuncio di due infortuni che colpiscono la squadra. Vanja Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi sono stati entrambi esclusi dal match. Milinkovic-Savic ha riportato un risentimento muscolare, mentre Mazzocchi è stato fermato da un affaticamento muscolare. La squadra di Conte si ritrova quindi in piena emergenza, con la rosa ridotta e la tensione che sale in vista della difficile sfida contro la Juventus.

Gli infortuni che complicano la vigilia di Juventus-Napoli

La mancanza di due giocatori importanti rende ancora più complicato il compito del Napoli, che dovrà affrontare la Juventus in una partita fondamentale per la stagione. Nonostante le difficoltà, il club cercherà di reagire con determinazione, ma le risorse sono sempre più limitate.