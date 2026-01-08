“Per conte diventa difficile…”: Milinkovic Savic suona l’allarme dopo Napoli-Verona

Soltanto un pareggio ieri per il Napoli che contro l’Hellas Verona non è riuscito ad andare oltre il 2-2. Un solo punto portato a casa, con l’Inter che ha prontamente approfittato, battendo il Parma ed allungando a +4 sugli azzurri in attesa della partita di stasera del Milan di Max Allegri.

Napoli, le parole di Milinkovic-Savic

All’interno delle intervista post partita, ha parlato anche il portiere Milinkovic-Savic che ai microfoni di Radio CRC ha provato a dare quella che è la sua chiave di lettura sul match giocato al Maradona.

“Devo essere sincero, devo rivedere le immagini per capire cosa non ha funzionato sul gol di Frese. Loro sono molto bravi nei contropiede. L’approccio nel primo tempo sicuramente non ha funzionato, siamo tutti dei professionisti. Forse la stanchezza? Non so di preciso. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo la cattiveria. Se solo un pizzico di quella cattiveria manca possono nascere dei problemi”.

Milinkovic Savic parla di Conte

Ed ancora, il portiere del Napoli ci ha tenuto a precisare anche un altro aspetto che riguarda il suo allenatore e la questione legata agli infortuni.