“Ho sbagliato”, il giocatore del Napoli ammette le sue reponsabilità dopo la sconfitta

Juan Jesus e Meret disperati dopo il gol di David in Juventus-Napoli

Tanta amarezza in casa Napoli dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus. L’emergenza infortuni inevitabilmente incide, ma il risultato resta fortemente negativo. Anche per questo gli azzurri non scappano dalle loro responsabilità: lo dimostra anche il post social di Juan Jesus, che si è scusato per l’errore che ha portato al momentaneo raddoppio di Yildiz.

Juan Jesus si scusa: “Oggi ho commesso un errore”

Juan Jesus si è espresso così sul suo profilo Instagram:

“Oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità. Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. Forza Napoli sempre!”

Felice Leopoldo Luongo

