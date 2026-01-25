Conte furioso: doppio attacco netto dopo la sconfitta contro la Juventus

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato al termine della gara persa per 3-0 contro la Juventus. Nel suo intervento a Sky Sport, il tecnico azzurro si è espresso con parole al veleno riguardo l’arbitraggio di Mariani, il quale non ha assegnato un rigore agli azzurri per una trattenuta di Bremer su Hojlund.

Conte furioso dopo la sconfitta: le sue parole

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport riguardo alla gara e all’emergenza infortuni del club:

“La partita è stata equilibrata fin quando è stata sull’1-0, si poteva anche pareggiare. Dopo il secondo gol, si sono aperti gli spazi per loro. Complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi, che anche stasera hanno dato tutto. Per la prima volta in carriera ho fatto entrare un giocatore che non avevo mai visto, cioè Giovane che è arrivato ieri e non si è mai allenato con noi. Noi stiamo navigando in mare aperto, ma dalla barca non scendiamo. Vogliamo combattere con tutte le nostre forze“.

L’allenatore si è poi espresso con parole molto dure sull’arbitraggio:

“Ho detto a Mariani che ci ha arbitrato col Verona e per due volte è stato richiamato al Var e ha cambiato decisione. Sono situazioni di campo, stiamo parlando troppo e non va bene. Speriamo che ci sia sempre onestà da parte di chi guarda e chi arbitra, lo speriamo per un calcio pulito. Se c’è un errore, deve essere un errore umano: lo tolleravi più prima, quando era una persona a sbagliare. Con un video, fai più fatica“.

Lotta Scudetto, Conte tira fuori il Napoli?

Sorprendente è anche la risposta riguardante la lotta Scudetto: