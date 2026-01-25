Home ->

“Campionato falsato”, scoppia il caos dopo Juve – Napoli: polemica clamorosa

Di Lorenzo sconsolato dopo una delle reti subite dal Napoli contro la Juventus

Il Napoli ha perso per 3-0 in casa della Juventus, offrendo una prestazione sicuramente deludente. Gli azzurri recriminano però anche per un mancato rigore concesso dall’arbitro Mariani per un fallo di Bremer su Hojlund. Si è espresso su questo episodio in modo molto netto il giornalista Enrico Varriale, con un post in cui parla addirittura di “campionato falsato”.

Varriale indignato dopo Juve – Napoli: “Campionato falsato”

In un post su X, Varriale ha detto la sua con grande indignazione in merito al mancato rigore concesso al Napoli contro la Juventus, scatenando i commenti dei tifosi:

“Penso che si possa dire che il campionato di Serie A sia completamente falsato. L’arbitro Mariani nella stessa azione non vede non uno ma due falli da rigore su giocatori del Napoli e il Var resta silente. Vergogna assoluta per un copione già scritto”.

