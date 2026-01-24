Ultim’ora – Ufficiale l’arrivo di Giovane: subito in campo domani?

Arrivata l’ufficialità che il popolo napoletano attendeva da ore. Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore arriva dall’Hellas Verona ed è subito pronto a mettersi in mostra con i suoi nuovi colori. Data la situazione di emergenza negli azzurri, domani potrebbe già trovare i primi minuti.

Giovane è del Napoli: l’annuncio

Il calciatore si trasferisce al Napoli a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di circa 20 milioni di euro. Arrivato anche il messaggio di Aurelio De Laurentiis su X:

“Benvenuto Giovane!” – ha scritto il patron azzurro.

L’attaccante classe ’03 è già con la squadra a Torino, dopo la richiesta esplicita di Antonio Conte. Il tecnico infatti, domani, potrebbe già far affidamento su di lui. Difficile capire se parta titolare, ma domani mattina il brasiliano farà il primo allenamento, con la scelta che poi passerà al tecnico. Una cosa è certa però: Giovane è pronto.