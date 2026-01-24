Retroscena Napoli: operazione saltata all’ultimo, ecco cos’è successo

Alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, Jonathan David ha parlato della sua estate e delle scelte che lo hanno portato a vestire la maglia bianconera. Intervistato da La Repubblica, il giocatore ha confermato di aver trattato con il Napoli, ma di aver alla fine preferito la Juventus per il suo progetto a lungo termine.

Jonathan David tra Napoli e Juventus: ha parlato lui stesso

L’estate di Jonathan David è stata segnata da diversi contatti con il Napoli, ma alla fine ha scelto la Juventus. L’attaccante canadese, ha spiegato di aver avuto colloqui con il Napoli prima di prendere la decisione finale.

Il club partenopeo sembrava essere una delle destinazioni più papabili, ma la proposta della Juventus ha alla fine avuto la meglio. Tanto che il giocatore ha dichiarato:

“È vero, in estate ho trattato con il Napoli, ma ho scelto la Juventus: qui c’è un progetto interessante per il futuro.”

Ha anche aggiunto:

“La Juventus è una squadra con una grande storia, ma anche un progetto a lungo termine che mi ha convinto.”

David ha avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei top club europei, ma la sua scelta finale si è basata sulle ambizioni bianconere e ora, con la maglia della Juventus, vuole avere la possibilità di continuare a crescere e affermarsi in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

La sfida contro il Napoli

Questa rivelazione arriva a pochi giorni dalla sfida tra Juventus e Napoli, un incontro che aggiunge pepe alla situazione. Entrambe le squadre sono tra le più forti della Serie A, con la Juventus che cerca di recuperare terreno, mentre il Napoli vuole consolidare la sua posizione in classifica.

La presenza di David in campo con la Juventus renderà il match ancora più interessante, con l’attaccante che si troverà a confrontarsi con il club che, solo pochi mesi fa, sembrava potesse essere la sua casa per la stagione 2025/2026.