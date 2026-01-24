“Dovrebbero sciacquarsi la bocca!”: Napoli, l’agente dell’azzurro ci va giù durissimo!

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato fortemente difeso dal suo agente Mario Giuffredi. In un’intervista a ‘Fanpage’, Giuffredi ha condannato le critiche rivolte al difensore, sottolineando il suo impegno con la squadra e i suoi successi. Secondo il procuratore, chi insulta Di Lorenzo dovrebbe “vergognarsi”: i traguardi raggiunti dal capitano azzurro hanno infatti per lui contribuito alla vittoria di titoli importanti.

La difesa di Di Lorenzo da parte di Mario Giuffredi

Mario Giuffredi ha voluto proteggere il suo assistito, Giovanni Di Lorenzo, dalle critiche che recentemente sono emerse. Ha infatti dichiarato:

“Quelli che insultano Di Lorenzo dovrebbero vergognarsi e sciacquarsi la bocca quando lo nominano“

Il capitano del Napoli, secondo Giuffredi, è uno dei giocatori più rispettati e meritevoli di stima, non solo per la sua abilità in campo, ma anche per il suo comportamento fuori dal campo.

Giuffredi ha ricordato i numerosi traguardi raggiunti da Di Lorenzo con il Napoli:

“Ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, è campione d’Europa e capitano del Napoli”

Questi successi sono il risultato di anni di duro lavoro e impegno da parte di Di Lorenzo, che è diventato un simbolo del club partenopeo. La sua leadership in campo e la sua dedizione alla causa hanno reso il difensore un giocatore fondamentale per la squadra.

La pressione di giocare al Napoli

Giuffredi ha poi anche parlato delle difficoltà che comporta giocare nel Napoli, sottolineando la pressione che i giocatori devono affrontare:

“Giocare otto anni nel Napoli, sopportare le pressioni che ti dà questa città a livello mediatico e di tifoseria, non è da comuni mortali in senso calcistico”

Secondo Giuffredi, l’ambiente a Napoli è unico e chi gioca in questa squadra deve essere pronto ad affrontare sfide costanti. Di Lorenzo ha saputo gestire questa pressione e continuare a crescere come giocatore.