Mercato Napoli, novità Mainoo: il Manchester United ha deciso!

Il Manchester United sta per chiudere una trattativa che influenzerà i piani futuri di mercato del Napoli. L’obiettivo è chiaro: blindare uno dei profili più promettenti della rosa.
La dirigenza dei Red Devils vuole infatti trattenere Kobbie Mainoo, per costruirci attorno la squadra in vista delle prossima stagione. Potrebbe dunque sfumare il grande sogno del d.s. Giovanni Manna per il mercato di gennaio: ecco tutti i dettagli.
Napoli, in arrivo il rinnovo di Mainoo con il Manchester United: le ultime
Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Manchester United sarebbe pronto ad avviare le trattative per il rinnovo di contratto di Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti della rosa di Michael Carrick, otterrà un adeguamento dell’ingaggio, attualmente tra i più bassi del gruppo.
La mossa arriverà dopo gli sviluppi legati al futuro di Casemiro, che probabilmente lascerà i Red Devils. Si complica enormemente, quindi, il colpo pianificato da tempo da Giovanni Manna e dal Napoli.