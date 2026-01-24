Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Juve-Napoli, le parole di Kalulu fanno infuriare i tifosi: “Assenze? Contano poco”

Kalulu stuzzica il Napoli.

Mancano poco più di 24 ore alla grande sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Gli azzurri hanno avuto la meglio nella gara d’andata, ma a Torino sarà tutto più complicato. La squadra di Spalletti gioca in casa, quella di Conte è declamata dagli infortuni. Secondo Pierre Kalulu, però, i partenopei saranno comunque temibili e non dovranno preoccuparsi delle assenze.

Napoli in emergenza, Kalulu non ci pensa: “Non conta chi affronteremo”

Intervistato in esclusiva da ‘Tuttosport’, il difensore francese ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sfida di domani:

“Le loro assenze per noi contano poco: hanno una squadra che si conosce bene, hanno automatismi specifici. E quando è assente qualcuno, ce n’è un altro pronto a prendere il suo posto. Conta fare bene, non conta chi affronteremo.”

Queste le parole di Kalulu, uno dei grandi protagonisti della Juventus fino a questo punto della stagione. Tuttavia, Antonio Conte avrà una panchina decimata da cessioni ed infortuni. L’allenatore pugliese sarà costretto a chiamare alcuni giovani dalla Primavera.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
