Hojlund parla chiaro prima della Juventus: al Napoli così può cambiare tutto

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato della possibilità di giocare insieme a Romelu Lukaku, ora vicino al ritorno in campo. Ai microfoni di ‘DAZN’, il danese ha dichiarato di vedere con grande entusiasmo la possibilità di formare una coppia offensiva con il belga. La dichiarazione di Hojlund è arrivata mentre proprio il ritorno di Lukaku è sempre più vicino, creando così grande aspettativa tra i tifosi azzurri.

Le parole di Hojlund

Ai microfoni di ‘DAZN’, Rasmus Hojlund ha espresso un’opinione chiara sulla possibilità di giocare insieme a Romelu Lukaku al Napoli. L’attaccante danese ha dichiarato:

“Non vedo perché non dovremmo poter giocare insieme, possiamo completarci bene in campo“

Con l’arrivo di Lukaku, il Napoli potrebbe ritrovare una combinazione letale in attacco. Hojlund, che sta crescendo sempre di più nel club partenopeo, ha mostrato grande fiducia nel poter lavorare insieme al potente centravanti belga. Il ritorno di Lukaku potrebbe essere determinante per il futuro del Napoli in Serie A e nelle competizioni internazionali.

Hojlund ha anche aggiunto:

“Ovviamente, non spetta a me decidere, ma quando mi viene chiesto se io e Lukaku possiamo giocare insieme, rispondo sempre di sì. Da quando è tornato in gruppo, mi ha aiutato parecchio: è un ottimo compagno di squadra, abbiamo un buon rapporto”

Napoli: cosa può cambiare in attacco?

Quando l’intesa tra Hojlund e Lukaku si concretizzerà anche in campo, il Napoli potrà vantare un attacco davvero competitivo. Con la forza fisica di Lukaku e la velocità e la tecnica del danese, la squadra potrebbe avere un reparto offensivo in grado di competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa.

La combinazione tra i due potrebbe anche aprire nuovi schemi tattici per il tecnico del Napoli, aumentando le opzioni in fase offensiva. A maggior ragione dopo l’arrivo anche di Giovane.