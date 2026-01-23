Home ->

Napoli, ritorno di fiamma per il calciatore: è sfida alla Juve

Il Napoli vuole ancora rinforzarsi dopo le cessione di Lucca e Noa Lang. Il solo Giovane non basta viste le cessioni e i numerosi infortuni dei partenopei, dunque il direttore sportivo Manna è al lavoro per altri acquisti. Uno di questi è Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia già trattato durante l’estate. Su di lui anche la Juventus.

Napoli, torna di moda Juanlu Sanchez: è sfida alla Juventus

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe nuovamente interessato a Juanlu Sanchez. L’esterno destro del Siviglia è tornato sul taccuino del direttore sportivo Manna, dopo esser stato vicino a vestire la maglia partenopea già durante l’estate.

Poi un nulla di fatto, col calciatore rimasto in Spagna. Adesso sono state riaperte le trattative, ma stavolta con un ‘avversario’ in più: nelle ultime ore infatti la Juventus è in trattata col Siviglia e col giocatore. Sfida dunque non solo in campo ma anche in sede di mercato tra Azzurri e bianconeri, che domenica si sfideranno all’Allianz Stadium.

