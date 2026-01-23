Napoli, l’affare di mercato ora è UFFICIALE: arriva il comunicato tanto atteso

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la chiusura di una delle tante operazioni svolte in queste ultime ore. Lorenzo Lucca è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Nottingham Forest. L’affare, come comunica lo stesso club azzurro sul suo sito, si è concluso in prestito con diritto di riscatto.
UFFICIALE- Lucca è un giocatore del Nottingham Forest
Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest con un comunicato ufficiale:
“La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!”.