Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, l’affare di mercato ora è UFFICIALE: arriva il comunicato tanto atteso

di
Giovanni Manna ossserva la partita del Napoli

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la chiusura di una delle tante operazioni svolte in queste ultime ore. Lorenzo Lucca è ora ufficialmente un nuovo calciatore del Nottingham Forest. L’affare, come comunica lo stesso club azzurro sul suo sito, si è concluso in prestito con diritto di riscatto.

UFFICIALE- Lucca è un giocatore del Nottingham Forest

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest con un comunicato ufficiale:

“La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie