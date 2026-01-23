Napoli, l’accordo è UFFICIALE: nuovo sponsor sulle maglie degli azzurri (FOTO)

Il Napoli ha ufficializzato un nuovo accordo di partnership di grande importanza: Dongfeng Motor sarà Global Automotive Partner del club azzurro fino al termine della stagione 2027/2028. L’accordo prevede anche l’apparizione del logo dell’azienda sulle maniche delle maglie gara in tutte le competizione nazionali e internazionali in cui i calciatori azzurri scenderanno in campo.

Napoli, nuovo accordo con Dongfeng Motor

Il nuovo partener, Dongfeng Motor Corporation, è un importante gruppo dell’industria automobilistica, con sede in Cina e una presenza consolidata in più di 100 paesi al mondo. La sua attività opera nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di veicoli. In Europa e in Italia Dongfeng Motor Company è presente con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah. La SSC Napoli annuncia con fierezza l’accordo, con lo scopo di accrescere ancora le ambizioni azzurre in un mercato strategico come quello orientale.

La soddisfazione di Tommaso Bianchini

A corredo, il club ha pubblicato anche una serie di fotografie, che mostrano il logo di Dongfeng Motor su tutte le divise azzurre. Grandissima la soddisfazione per questa collaborazione da parte del Direttore Generale azzurro Tommaso Bianchini.

Di seguito le sue parole: