Mercato Napoli, non ci si ferma a Giovane: si avvicina l’arrivo di un ex Serie A

Dopo delle prime settimane poco incoraggianti, nelle ultime ore il mercato in entrata del Napoli sembra essersi sbloccato. Le cessioni in prestito di Lang al Galatasaray e di Lucca al Nottingham Forrest, permettono ai partenopei di accelerare sul fronte acquisti. Ieri è arrivata la fumata bianca per Giovane dall’Hellas Verona, che non sarà però l’unico colpo. I campioni d’Italia sono sempre più vicini all’ex Sassuolo Jeremie Boga.

Napoli, Lang e Lucca liberano spazio: dopo Giovane si punta Boga

La priorità del Napoli è ora quella di regalare ad Antonio Conte un esterno offensivo che possa sostituire Lang sulla corsia di sinistra. Come riportato da Tuttosport, il principale candidato sembra essere proprio Boga. L’esterno del Nizza, già con esperienza in Italia al Sassuolo, è il preferito e con il club francese si sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto.

Più semplice è la strada che porta a Daniel Maldini, che però al momento non convince a pieno la società. Un altro profilo che sta uscendo dai radar è poi quello di Raheem Sterling, principalmente per il lungo periodo di stop (non gioca una gara ufficiale da addirittura sei mesi) e per l’ingaggio elevato che attualmente percepisce al Chelsea.

Insigne-bis, pochissime chances: l’ipotesi non stuzzica il Napoli

Un altro nome accostato ai partenopei era stato anche quello di Lorenzo Insigne. L’ex Toronto vuole tornare in Italia e si è proposto al Napoli, che però al momento non ha preso in seria considerazione la candidatura del suo ex capitano.