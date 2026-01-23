Juve-Napoli, che notizia per Conte: i titolarissimi pronti a tornare

Manca sempre meno alla delicata trasferta di Torino, con un Napoli decimato che affronta una Juventus in cerca di rivalsa per la partita di andata. Conte ha tanti problemi e pochi dubbi di formazione. I giocatori sono contati e gli addii di Lang e Lucca non aiutano di certo. Però qualcosa si rivede o meglio qualcuno: Alex Meret e Frank Anguissa, potrebbe tornare a disposizione.

Meret e Anguissa verso la convocazione? Le ultime da Castel Volturno

Nella giornata di ieri a Castel Volturno è stato organizzato un allenamento – alias amichevole – congiunto con il Savoia per ritrovare e dare nuovamente minuti ad alcuni giocatori pronti al rientro in campo. In ordine Lukaku, Meret e Anguissa, i tre nomi più vicino al reintegro completo in gruppo.

Meret sembra ormai pronto al ritorno dopo il fastidio accusato alla spalla. Stesso discorso per Anguissa, alle perse con alcuni problemi alla schiena, che hanno rimandato il suo ritorno dopo il lungo infortunio alla coscia di metà novembre. Ora, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 1 e il numero 99 potrebbe riprendersi uno spazio nella lista convocati per Torino.

Tornano tra i convocati, ma è in dubbio il loro utilizzo

La partita non aiuta di certo a riprendere confidenza con il campo dopo così tanto tempo fuori a guardare. Ma con la Juventus, Conte avrà bisogno di qualsiasi tipo di aiuto per dare anche solo forza mentale al gruppo e, due pilastri come Meret e Anguissa, non possono far altro che bene al resto della squadra.

Entrambi dovrebbero esserci, ma entrambi sono in forte dubbio per l’utilizzo. Meret ha comunque davanti l’ormai titolare Milinkovic-Savic, mentre Anguissa farebbe comodo, anche per dare maggior peso al centrocampo azzurro o magari facendo rifiatare uno tra McTominay e Lobotka, sempre titolare e mai sostituiti da Conte. Il tutto verrà definito durante la rifinitura di domenica, con il tecnico azzurro che deciderà se portarli in panchina o lasciarli a guardare la partita dalla tribuna dell’Allianz Stadium.