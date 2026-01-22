Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Ultim’ora Napoli, arriva l’annuncio di Romano: il colpo di Manna è servito

di
Manna intervistato a Radio CRC

Si sblocca anche il calciomercato in entrata del Napoli di Antonio Conte. Dopo le cessioni di Lucca e Noa Lang, il direttore sportivo Giovanni Manna ha potuto chiudere per l’acquisto di un attaccante che rinforzi il reparto offensivo. Arriva dall’Hellas Verona Giovane.

Napoli, tutto fatto per Giovane: affare da 20 milioni

Come riportato da Fabrizio Romano, è stato portato a compimento l’affare tra Napoli ed Hellas Verona per Giovane. Il talentuoso attaccante lascerà gli scaligeri e vestirà la maglia partenopea già in questo calciomercato di gennaio.

Le trattative hanno raggiunto la fumata bianca sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi. Nella giornata di domani verranno discussi i termini contrattuali in un incontro a Roma, ma l’affare è ormai in definizione ed è solo questione di tempo prima che il classe 2003 possa vestire la maglia del Napoli.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie