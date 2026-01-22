Ultim’ora Napoli, arriva l’annuncio di Romano: il colpo di Manna è servito

Si sblocca anche il calciomercato in entrata del Napoli di Antonio Conte. Dopo le cessioni di Lucca e Noa Lang, il direttore sportivo Giovanni Manna ha potuto chiudere per l’acquisto di un attaccante che rinforzi il reparto offensivo. Arriva dall’Hellas Verona Giovane.
Napoli, tutto fatto per Giovane: affare da 20 milioni
Come riportato da Fabrizio Romano, è stato portato a compimento l’affare tra Napoli ed Hellas Verona per Giovane. Il talentuoso attaccante lascerà gli scaligeri e vestirà la maglia partenopea già in questo calciomercato di gennaio.
Le trattative hanno raggiunto la fumata bianca sulla base di 20 milioni di euro bonus inclusi. Nella giornata di domani verranno discussi i termini contrattuali in un incontro a Roma, ma l’affare è ormai in definizione ed è solo questione di tempo prima che il classe 2003 possa vestire la maglia del Napoli.