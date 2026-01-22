Home ->

Occhio Napoli, stallo per la situazione di Lucca? Spunta un’altra pretendente

Situazione complicata in casa Napoli. Le restrizioni sul calciomercato, e il conseguente “mercato a saldo zero”, hanno complicato e non poco i piani del club azzurro. Per acquistare nuovi calciatori, come risaputo, i partenopei devono necessariamente vendere: la cessione di Lucca si complica, ma spunta il Bologna di Italiano.

Mercato Napoli, Lucca frena l’uscita: il Bologna ci prova

Il Napoli non ha potuto operare come avrebbe voluto in questa sessione invernale, ci si aspettava qualche rinforzo sin dai primi giorni utili ma le restrizioni hanno rallentato tutto. La quasi certa cessione di Noa Lang al Galatasaray potrebbe sbloccare almeno un colpo per la trequarti di Conte.

Capitolo diverso per l’uscita di Lorenzo Lucca. L’ex punta dell’Udinese non ha ancora detto si al Nottingham Forest, rallentando la trattativa preferendo l’Italia, mentre con il Pisa risulta più complesso anche l’accordo tra i due club. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parla di un inserimento del Bologna: il giocatore piace a Sartori.

Napoli, il Bologna su Lucca: la situazione

Bologna in grande difficoltà in quest’ultimo periodo: in avanti ci sono ben tre punte, ma con l’uscita di Dallinga e con un Ciro Immobile fin qui mai nelle migliori condizioni fisiche si potrebbe muovere qualcosa. Il Napoli, per cedere Lucca chiede un prestito oneroso e un riscatto, da capire le condizioni. I felsinei potrebbero provarci in questi ultimi giorni, e regalare un colpo a Vincenzo Italiano: la situazione Lucca potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

