Napoli, Maldini e non solo: spuntano altri due nomi per gennaio

Il Napoli accelera sul mercato. Dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray, gli azzurri hanno avviato la ricerca di un nuovo esterno offensivo. Il d.s. Giovanni Manna, in sinergia con la dirigenza partenopea, sta valutando diversi profili per rinforzare le fasce.
Oltre alla soluzione Daniel Maldini dell’Atalanta, accostato ai Campioni d’Italia negli ultimi giorni, il casting si è allargato a due nuove soluzioni di livello ed esperienza: Jeremie Boga e Jadon Sancho.
Mercato Napoli, Boga torna di moda: il ragazzo piace per esperienza e duttilità
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio sul proprio profilo X, tra i nomi monitorati con attenzione dal Napoli c’è anche quello di Jeremie Boga. L’esterno ivoriano ex Sassuolo conosce bene la Serie A e rappresenterebbe una soluzione pronta, capace di adattarsi rapidamente alle richieste di mister Antonio Conte.
La sua capacità di saltare l’uomo e di agire su entrambe le fasce lo rende forse il profilo ideale, soprattutto in un contesto come quello azzurro che visti i tantissimi infortuni richiede subito certezze.
Napoli, c’è anche la suggestione Sancho sul tavolo
Più complessa ma affascinante è invece la pista che porta a Jadon Sancho. L’inglese resta sempre un nome dal grande fascino, con qualità tecniche fuori dal comune, ma anche con diversi aspetti caratteriali da valutare.
Il Napoli osserva tutti con grande attenzione, consapevole che un paio di operazioni da qui ai prossimi giorni vanno chiuse e portate a casa. L’emergenza infortuni è critica e la partenza di Noa Lang rischia di complicare tutti i piani.