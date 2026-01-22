Addio Lang, il Napoli punta Sterling: il Chelsea dovrà accettare una condizione

Il Napoli lavora alla cessione di Noa Lang che in queste ore dovrebbe concretizzarsi con il giocatore olandese che andrà al Galatasaray con un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe permettere al Napoli di portare alla corte di Antonio Conte un nuovo rinforzo, e ci sono già diversi nomi che stanno catalizzando l’attenzione.

Mercato Napoli, Sterling potrebbe arrivare a una condizione

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Raheem Sterling potrebbe effettivamente essere un rinforzo ideale per la compagine azzurra ed il club ci starebbe effettivamente pensando.

C’è, però, una condizione alla quale lo stesso Chelsea dovrebbe sottostare chiudere il tutto: il club inglese, infatti, dovrebbe accollarsi il 70% di quello che è l’ingaggio del giocatore.