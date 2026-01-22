Il Napoli supera il Savoia in amichevole: dal gesto di Lukaku al retroscena su Lucca

Amichevole settimanale per il Napoli che è sceso in campo contro il Savoia, gara di allenamento per dare modo anche a Romelu Lukaku di tornare sul rettangolo di gioco e continuare il percorso di rientro che lo vede ormai prossimo a rimettersi a disposizione di Antonio Conte anche in una partita ufficiale. L’ultima convocazione in Champions League è stata già un primo passaggio, ma per l’attaccante proprio il match in amichevole contro il Savoia darà nuova linfa in vista del ritorno.

Napoli-Savoia, il gol di Lukaku e l’esultanza particolare

Il match con Lukaku in campo e anche protagonista con uno dei tre gol firmati dalla squadra azzurra, insieme a Olivera e Mazzocchi per il 3-0 definitivo con il quale il Napoli si è imposto.

Lukaku in gol, come detto, e protagonista anche di un’esultanza liberatoria, come raccolto dalla redazione di SpazioNapoli: l’attaccante ha messo la palla in rete, con l’abbraccio dei compagni e con un gesto liberatorio con un segno della croce a certificare anche un ritrovato equilibrio mentale da parte del giocatore.

Napoli-Savoia, il retroscena su Lucca

Durante il match – come raccolto ancora dalla redazione di SpazioNapoli – si sarebbe palesato anche il concretizzarsi della chiusura della trattativa di Lucca al Nottingham Forest: minuti importanti sul campo ma concitati fuori, con l’attaccante che al di fuori stava portandosi sull’addio al Napoli.

Nelle ultime ore è anche arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano che ha ratificato la trattativa in fase conclusiva: il Napoli starebbe lasciando andare definitivamente il giocatore che nelle prossime ore dovrebbe volare a Londra, svolgere le visite mediche e cominciare la nuova esperienza in Premier League.