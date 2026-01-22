Colpo di scena Napoli, nuovo nome per l’attacco! Occhi puntati sul classe 2001

Dopo l’amaro pareggio in Champions League, è tempo di pensare al big match di domenica contro la Juventus. Gli azzurri non arrivano nelle migliori condizioni, out anche Rrahmani e Politano oltre ai soliti noti, motivo per cui, nonostante le tante difficoltà dovute alle restrizioni sul mercato, il Napoli proverà a rinforzare la rosa. Gli occhi sono puntati sull’attacco: nel mirino Abde Ezzalzouli del Betis.

Mercato Napoli, idea Ezzalzouli: la situazione

Il calciomercato del Napoli continua a non decollare. Le restrizioni e il mercato a saldo zero, obbligano i partenopei a dover cedere prima di acquistare. Il direttore sportivo Giovanni Manna, però, rimane vigile sulle diverse occasioni che presenta il calciomercato, soprattutto per il reparto offensivo.

L’uscita, ormai quasi certa, di Noa Lang, sbloccherebbe un colpo in entrata, e nel caso di cessione anche di Lorenzo Lucca potrebbe esserci anche un doppio acquisto. L’ultima idea della dirigenza, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è Abde Ezzalzouli, attaccante del Betis classe 2001: esterno offensivo che può agire sia sulla fascia destra che sinistra.

Napoli, i nomi per l’attacco

Sono diversi i nomi sondati per l’attacco in casa Napoli. Sterling, Maldini e Giovane rimangono in lista e sono dei forti candidati per la maglia azzurra, ora si aggiunge Ezzalzouli che sta ben figurando in Liga con 6 gol e 5 assist in 18 presenze.

La sensazione, è che la dirigenza azzurra farà almeno un colpo in entrata, ricordando che prima serve la conferma di una cessione.