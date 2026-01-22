Clamoroso Napoli, un altro giocatore in dubbio per la sfida contro la Juve

Dopo la sfida di Champions League contro il Copenhagen, che ha compromesso quasi irrimediabilmente il percorso in Europa degli azzurri, anche Leonardo Spinazzola ha accusato un problema al ginocchio.
Il terzino azzurro, protagonista della fascia, ha rimediato una botta che richiede più attenzione del previsto e nelle prossime ore sono attesi nuovi controlli approfonditi per valutare la reale entità dell’infortunio: a rischio la sua presenza nella sfida con la Juventus!
Spinazzola, allarme ginocchio: il punto sulle condizioni prima di Juve-Napoli
Secondo quanto riportato nella giornata odierna da Sky Sport, il Napoli sta monitorando con grande apprensione le condizioni di Leonardo Spinazzola.
Lo staff medico partenopeo nelle prossime ore dovrebbe sottoporre il calciatore ex Roma ad esami più approfonditi, per capire se ci saranno tempi di recupero lunghi oppure se potrà tornare a disposizione per la gara contro la Juventus. Altro probabile guaio per mister Antonio Conte, che è costretto a fare la conta per scegliere l’undici iniziale.