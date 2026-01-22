Ancora emergenza Napoli: il top rischia di stare fuori due mesi!

Brutte notizie in casa Napoli, l’infermeria rischia di riempirsi nuovamente. Sembra non esserci pace per mister Antonio Conte, visto che David Neres continua ad avvertire dolore alla caviglia. Dopo la ricaduta accusata contro il Parma, il timore di una possibile lesione al tendine cresce sempre più.
Lo staff medico partenopeo attende un nuovo consulto specialistico, che dovrà chiarire il quadro clinico e stabilire se sarà necessario ricorrere all’intervento. Nel caso in cui si optasse per l’operazione, i tempi di recupero sarebbero lunghi: si parla di circa due mesi di stop per il brasiliano!
Nuova emergenza per Conte, Neres verso un lungo stop: ecco cosa è accaduto
Per David Neres il rischio di saltare gran parte della seconda metà di stagione è veramente concreto. L’origine del problema del brasiliano risale all’infortunio rimediato lo scorso 4 gennaio, nella trasferta contro la Lazio. Allora, l’ex Benfica fu costretto a uscire in stampelle dopo una distorsione causata da una torsione innaturale della caviglia.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro anticipato contro il Parma, concordato con lo staff medico, sembrerebbe aver creato un nuovo problema. Il numero 7 azzurro, una volta essere subentrato nella ripresa della sfida ai Ducali, è rimasto in campo poco più di trenta minuti prima di alzare bandiera bianca per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia.
Da allora la riabilitazione non ha fatto registrare progressi decisivi, motivo per cui l’ipotesi operazione prende sempre più quota, lasciando il Napoli e mister Conte in attesa di risposte, che con ogni probabilità costringeranno la società ad intervenire sul mercato.