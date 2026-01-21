Home ->

PRIMAVERA LIVE – Napoli-Atalanta 1-0 (2′ D’Angelo): VANTAGGIO NAPOLI CON D’ANGELO

Napoli-Atalanta Primavera

31′ – Ci prova ancora l’Atalanta; il destro di Marrone è però centrale per impensierire Spinelli.

29′ – Il primo giallo del match è dell’Atalanta; ammonito Mencaraglia per fallo imprudente su Camelio

20′ – Occasione da gol per gli ospiti; incursione centrale per Olijars, ma il destro del 42 è largo sulla destra.

19′ – Partita bloccata a centrocampo, con le due squadre che lottano su ogni pallone.

6′- Ancora pericoloso il Napoli: grande incursione di Borriello in area di rigore; il 10 azzurrino tenta un tiro-cross, prontamente respinto dal portiere ospite.

2′ – VANTAGGIO NAPOLI: grande azione personale di Camelio sulla destra; il 30 azzurro crossa in area sul secondo palo, dove arriva puntuale D’Angelo, che di testa infila il portiere ospite: 1-0.

1′ – Inizia il match.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Caucci, Eletto, Garofalo; Colella, Cimmaruta, Lo Scalzo, D’Angelo; Borriello, Camelio; Raggioli

Atalanta (3-5-2): Anelli, Gobbo, Maffessoli, Ramaj; Mencaraglia, Artesani, Baldo, Valdivia, Marrone; Aliprandi, Olijars

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 21esima giornata di Primavera tra Napoli e Atalanta. Tra poco, all’arena “G.Piccolo” di Cercola, in campo le due squadre, con i ragazzi di mister Rocco vogliosi di cancellare subito il ko esterno di Cremona e ritornare a sognare quei playoff distanti ora 7 punti.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
