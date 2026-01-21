PRIMAVERA LIVE – Napoli-Atalanta 1-0 (2′ D’Angelo): VANTAGGIO NAPOLI CON D’ANGELO

31′ – Ci prova ancora l’Atalanta; il destro di Marrone è però centrale per impensierire Spinelli.
29′ – Il primo giallo del match è dell’Atalanta; ammonito Mencaraglia per fallo imprudente su Camelio
20′ – Occasione da gol per gli ospiti; incursione centrale per Olijars, ma il destro del 42 è largo sulla destra.
19′ – Partita bloccata a centrocampo, con le due squadre che lottano su ogni pallone.
6′- Ancora pericoloso il Napoli: grande incursione di Borriello in area di rigore; il 10 azzurrino tenta un tiro-cross, prontamente respinto dal portiere ospite.
2′ – VANTAGGIO NAPOLI: grande azione personale di Camelio sulla destra; il 30 azzurro crossa in area sul secondo palo, dove arriva puntuale D’Angelo, che di testa infila il portiere ospite: 1-0.
1′ – Inizia il match.
FORMAZIONI UFFICIALI:
NAPOLI (3-4-2-1): Spinelli; Caucci, Eletto, Garofalo; Colella, Cimmaruta, Lo Scalzo, D’Angelo; Borriello, Camelio; Raggioli
Atalanta (3-5-2): Anelli, Gobbo, Maffessoli, Ramaj; Mencaraglia, Artesani, Baldo, Valdivia, Marrone; Aliprandi, Olijars
Buon pomeriggio cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 21esima giornata di Primavera tra Napoli e Atalanta. Tra poco, all’arena “G.Piccolo” di Cercola, in campo le due squadre, con i ragazzi di mister Rocco vogliosi di cancellare subito il ko esterno di Cremona e ritornare a sognare quei playoff distanti ora 7 punti.