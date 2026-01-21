Napoli, l’ULTIM’ORA di mercato cambia tutto! De Laurentiis lo ha ottenuto dalla Lega Serie A

Il Napoli ha ricevuto il via libera per operare sul mercato. Dopo l’approvazione da parte della Lega Serie A, De Laurentiis può finalmente fare i necessari interventi sulla rosa azzurra. La richiesta è stata accolta con favore, dato l’ammontare di liquidità accumulato dal club. Il Napoli ora ha a disposizione dieci giorni per completare il mercato e sistemare la squadra. La corsa contro il tempo è iniziata, con l’obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva.

De Laurentiis ottiene il via libera dalla Lega Serie A

Dopo una lunga attesa, il Napoli può finalmente agire sul mercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ottenuto il via libera dalla Lega Serie A per procedere con le operazioni di mercato.

La richiesta del club azzurro, che aveva accumulato una notevole liquidità negli scorsi anni, è stata accolta favorevolmente dai membri della Lega. Il club partenopeo potrà ora fare acquisti e perfezionare la rosa in vista del prosieguo della stagione.

Niente saldo zero o colpi in prestito: dopo la votazione, approvata la richiesta di far valere per il club anche la liquidità accumulata negli scorsi anni.

La corsa contro il tempo

Con il via libera ufficiale, il Napoli ha solo dieci giorni per completare il mercato. Questo periodo breve impone al club di lavorare velocemente per identificare le operazioni necessarie e chiudere i colpi giusti.

Il mercato invernale, seppur più breve rispetto a quello estivo, rappresenta un’opportunità importante per il Napoli per rimediare ad alcune lacune nella rosa.

Il Napoli ha già mostrato un interesse per alcuni giocatori, e ora, con il via libera, l’affare deve essere concluso rapidamente. L’obiettivo è arrivare pronti per la seconda metà della stagione, con una rosa ben equilibrata e preparata ad affrontare le sfide che si presentano.