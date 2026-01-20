Mercato Napoli, caccia al sostituto di Lang: cinque nomi nella lista di Manna

Il mercato del Napoli in entrata potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore grazie ad alcune cessioni. La prima, in ordine di tempo, dovrebbe essere quella di Noa Lang, ad un passo dal trasferimento al Galatasaray. L’accordo tra club è in via di definizione sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 27 milioni. L’olandese avrebbe già concordato i dettagli contrattuali. In attesa dell’ufficialità, Giovanni Manna è già alla ricerca di un sostituto.

Napoli, cinque nomi in lista per sostituire Lang

Con le imminenti uscite di Noa Lang e probabilmente Lorenzo Lucca, la priorità del Napoli è quella di rinforzarsi in attacco. Come raccontato da ‘Tuttosport’, il sogno di mercato si chiama Ademola Lookman ma riuscire a convincere l’Atalanta a privarsene in prestito sembra complicato.

Un profilo che piace molto è anche quello di Federico Chiesa, aperto al ritorno in Italia ma con un ingaggio fuori portata per il club azzurro. Altri nomi da monitorare nei prossimi giorni sono Armand Lauriente del Sassuolo, Raheem Sterling del Chelsea e soprattutto Daniel Maldini dell’Atalanta.

Occhi puntati su Daniel Maldini: è lui il nome più caldo per l’attacco?

Come raccontato da Matteo Moretto nelle scorse ore, quello di Daniel Maldini è uno dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione per l’attacco del Napoli. Il club azzurro ha infatti avuto contatti costanti e diretti con l’Atalanta e nei prossimi giorni deciderà se affondare o meno per il figlio d’arte. Sul classe 2001, però, c’è anche l’interesse della Juventus.