Copenaghen-Napoli, Conte non ha scelta: un azzurro debutta in Champions League

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante il match contro la Juventus, 2025.

Dobbiamo ragionare sulla base di chi c’è, troviamo le soluzioni senza piangerci addosso“. Si era espresso così Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Copenaghen. Gli infortuni di Matteo Politano ed Amir Rrahmani sono stati una doccia fredda per il tecnico del Napoli, con il numero degli indisponibili che sembra non voler calare.

Napoli, la probabile formazione per Copenaghen: una novità per Conte

Il Napoli dopo sei partite è al ventitreesimo posto della classifica di Champions League, con solamente sette punti conquistati. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, nell’undici di Conte ci sarà soltanto una novità rispetto alla gara di campionato contro il Sassuolo. In difesa tornerà infatti titolare Alessandro Buongiorno, che prenderà il posto dell’infortunato Rrahmani.

Davanti a Mikinkovic, a completare il terzetto difensivo, ci saranno Beukema e Juan Jesus, mentre a centrocampo spazio a Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola. Sulla trequarti, insieme ad Elmas e alle spalle di Hojlund, ci sarà Antonio Vergara.

Vergara contro il Sassuolo
Vergara esaltato dalla stampa dopo Napoli-Sassuolo (Luca Petrilic) -SpazioNapoli.it

Champions League, Vergara pronto al debutto: l’azzurro non si muove

Le voci di mercato che girano attorno al Napoli hanno coinvolto anche Antonio Vergara. Secondo diverse indiscrezioni, la società partenopea avrebbe ricevuto alcune richieste per il classe 2003. Dopo la buona prestazione offerta contro il Sassuolo, però, Antonio Conte ha deciso di riconfermarlo anche in Champions League. Vergara è pronto al debutto europeo e a scrivere altre pagine con la maglia azzurra. Il Napoli sarà ancora casa usa, almeno fino a fine stagione.

