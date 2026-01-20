Lucca verso il Nottingham Forest: il Napoli prepara uno scambio clamoroso

Archiviata la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, il Napoli si prepara per la fondamentale sfida di Champions League in Danimarca contro il Copenaghen. Intanto, la dirigenza azzurra cerca di sistemare i colpi in uscita per arrivare a nuovi innesti: Lorenzo Lucca sempre più verso l’Inghilterra, attenzione al maxi scambio con Dan Ndoye.

Mercato Napoli, Lucca prepara le valigie: Conte sogna Ndoye

In casa Napoli sono ore molto calde. Oltre al match contro il Copenaghen, di fondamentale importanza per il proseguo del cammino in Champions League, la società lavora senza sosta sul calciomercato. Per sbloccare le entrate, e rinforzare la rosa a disposizione di mister C0nte, sono necessarie prima delle cessioni.

Noa Lang, a soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro, dovrebbe essere il primo calciatore a fare spazio: affare vicinissimo con il Galatasaray. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, un’altra uscita riguarderebbe Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano è molto cercato dal Nottingham Forest. Nella trattativa potrebbe rientrare Ndoye e Oliveira, un altro azzurro che piace al club inglese.

Napoli-Nottingham, maxi scambio in cantiere: coinvolto Oliveira

L’asse Nottingham-Napoli è caldissimo. Agli azzurri continua a piacere l’ex calciatore del Bologna, Dan Ndoye. Se gli inglesi dovessero aprire ad una sua possibile cessione, gli azzurri sarebbero pronti al maxi scambio: oltre Lucca, anche Mathias Olivera potrebbe rientrare nell’operazione. Il terzino uruguaiano piace molto al club al club inglese. Le prossime saranno ore decisive.