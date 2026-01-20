Home ->

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Nottingham: chiusura entro domani

Il Napoli sta per chiudere l'affare.

Quella di oggi è una giornata importantissima in casa Napoli, sia in campo che fuori. Gli azzurri si giocano l’accesso alla League Phase di Champions League, ma la dirigenza lavora incessantemente sul mercato. Lucca ha le valigie in mano, ma per l’approdo al Nottingham manca ancora un dettaglio, tutt’altro che banale. Tutto fatto tra i due club, ma il giocatore non ha ancora accettato.

Lucca-Nottingham, manca solo il ‘si’ del giocatore

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, entro domani dovrebbe arrivare la risposta definitiva di Lorenzo Lucca. I due club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto a 35 milioni e copertura dell’ingaggio. Il contratto per il giocatore è già stato proposto, l’ultima parola spetta a Lucca.

Lang verso la Turchia: accordo tra club ad un passo

Situazione diversa per Noa Lang. Il giocatore è in partenza, ma in questo caso è il Napoli a dover accettare l’offerta del Galatasaray. Il club turco ha una base d’accordo con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto intorno ai 26 milioni. Il club partenopeo chiede qualcosa in più, ma manca davvero poco. Giovanni Manna, nel frattempo, cerca il sostituto dell’attaccante olandese.

