Dal Manchester City al Napoli, arriva la proposta: il club partenopeo ha già deciso

A due settimane dalla fine del mercato di gennaio, il Napoli è al lavoro per portare a termine alcune operazioni. Prima di potersi concentrare sulle entrate, Giovanni Manna dovrà liberare spazio in rosa. Sia Noa Lang che Lorenzo Lucca dovrebbero lasciare il club azzurro nelle prossime ore, permettendo al direttore sportivo partenopeo di operare sul fronte nuove innesti. Intanto, dall’Inghilterra sarebbe arrivata una proposta per John Stones.

Napoli, proposto Stones del Manchester City

In scadenza di contratto con il Manchester City al termine di questa stagione, John Stones sarebbe stato proposto al Napoli nelle ultime ore. Come racconta ‘Il Mattino’, ci sarebbe stato un contatto tra l’entourage del difensore e il club azzurro, che ha subito deciso di non aprire le porte a questa possibilità.

Vittima di diversi infortuni nel corso delle ultime annate e con un ingaggio da oltre 7 milioni di euro netti a stagione, l’inglese non rappresenta un profilo ricercato dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis ha in testa altre priorità, tra cui il sostituto del partente Noa Lang. In difesa, poi, la squadra di Conte deve fare i conti con diverse defezioni. Un giocatore acciaccato non fa al caso del tecnico salentino.